Сутки на Донбассе: 33 обстрела со стороны боевиков, активизировались снайперы

Ранен один украинский воин.

На протяжении прошлых суток, 1 июня, российско-оккупационные войска 33 раза за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Крымское, на Луганщине, а также на Горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг открывал огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были подавлены.

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В районе Авдеевки и на других направлениях боевики применяли снайперов. В то же время, подразделения ООС употребляют ряд контрснайперських мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника, говорится в сообщении.

Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

"За прошедшие сутки ранения получил 1 украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь. В течение текущих суток потерь наших войск нет. Потери противника, по данным разведки, составили 3 оккупанта уничтожены и 2 ранены", - говорится в сообщении ООС.

Сегодня, в 6.10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ «Майорское». Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям, которые остаются в поселке "Южное".