В Тернополе сотни людей встретили тело героически погибшего на Донбассе офицера СБУ (фото)

Подполковник Руслан Муляр вместе с боевыми побратимами из спецназа «Альфы» попал под артиллерийский обстрел.

В Тернополе сотни людей в полночь на Збаражском КП при въезде в город с северной стороны встретили тело погибшего на Донбассе офицера СБУ Руслана Муляра.

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Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления СБУ, в конце прошлой недели во время выполнения боевого задания Муляр вместе с боевыми побратимами из ЦСО «А» попал под артиллерийский обстрел. Погибло двое военнослужащих «Альфы», еще одного тяжело ранили.

Около полуночи несмотря на поздний час, друзья, коллеги, ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных объединений и просто неравнодушные горожане пришли встретить погибшего и отдать ему последнюю дань уважения.

Присутствующие со священниками помолились за душу офицера спецслужбы.

Сегодня в 17 часов в Доме печали состоится панихида по погибшим.

Накануне сообщалось, что в Луганской области погибли двое сотрудников Службы безопасности Украины, еще один – тяжело ранен. СБУ выразило соболезнования родным и близким погибших подполковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева.