В центре оккупированного Донецка взорвалась маршрутка (видео)

15:26, 23 мая 2018
Война
1721

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ обнаружили значительное скопление тяжелого вооружения боевиков возле Бугаевки

Об этом сообщает 62.ua. Согласно обнародованным в соцсетях фотографиям очевидцев, из салона микроавтобуса шел густой черный дым.

В то же время, подконтрольный террористам канал телеканал «ЮНИОН» сообщает, что в инциденте никто не пострадал. По словам водителя автобуса, в результате громкого хлопка салон автомобиля был задымлен, произошло возгорание.

Что взорвалось в нижней части кузова автобуса, в данный момент неизвестно.

Накануне, 22 мая, боевики "ДНР" сообщили о взрыве рейсового автобуса в оккупированном Дебальцево. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донецк#взрыв#Донбасс