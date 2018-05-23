В центре оккупированного Донецка взорвалась маршрутка (видео)

По сообщениям подконтрольных боевикам СМИ, в инциденте никто не пострадал.

В оккупированном Донецке прогремел взрыв в салоне маршрутного такси, которое двигалось в районе проспекта Ильича.

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Об этом сообщает 62.ua. Согласно обнародованным в соцсетях фотографиям очевидцев, из салона микроавтобуса шел густой черный дым.

В центре Донецка произошел взрыв. Блин, я думала, что показалось. А нет. Все таки взрыв(( pic.twitter.com/gjSS2ZjTP4 — Svetlana (@Lana_mem) 23 травня 2018 р.

В то же время, подконтрольный террористам канал телеканал «ЮНИОН» сообщает, что в инциденте никто не пострадал. По словам водителя автобуса, в результате громкого хлопка салон автомобиля был задымлен, произошло возгорание.

Что взорвалось в нижней части кузова автобуса, в данный момент неизвестно.

Накануне, 22 мая, боевики "ДНР" сообщили о взрыве рейсового автобуса в оккупированном Дебальцево. По предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали.