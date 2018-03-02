"Это остановит маниакальные амбиции российского агрессора": Порошенко прокомментировал поставки Javelin в Украину

Порошенко поблагодарил Трампа и всю команду поддержки Украины за «важное историческое решение».

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за решение предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним и заявил, что это оружие станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вдохновляющая новость из США - Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали - «Джавелины»! В соответствии с моими договоренностями с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью», - подчеркнул президент.

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По его словам, фронт международной оборонной поддержки Украины открыт. «Это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии на Донбассе», - заявил глава государства.

Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и всю команду поддержки Украины за «важное историческое решение». «Только единством и солидарностью можно остановить российского агрессора и уберечь Свободный Мир от его маниакальных амбиций», - резюмировал президент.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.

Сегодня, 2 марта, Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.