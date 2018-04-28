На оккупированном Донбассе за потерю техники отстранили кадровых российских военных - разведка

Обязанности отстраненных российских офицеров будут выполнять местные наемники, пока из России не прибудет замена.

На оккупированном Донбассе проводят расследование относительно потери военной техники. Из-за этого двух российских офицеров-"советников" отстранили от управления подразделениями.

Об этом сообщила разведка штаба АТО. По их данным, на оккупированный Донбасс приехала группа инспекторов российской армии, которые проводят расследование по поводу потери личного состава и техники подразделениями РЭБ и РЭР. По имеющейся информации, на прошлой неделе в районе населенного пункта Смелое на Луганщине, боевики потеряли новейший образец техники РЭБ российского производства – станцию постановки помех Р-330Ж “Житель”.

"Утрату военного имущества пытались «списать» на обстрелы силами Антитеррористической операции, во что, очевидно, не поверили и российские кураторы. В разведке штаба предполагают, что техника РЭБ могла быть уничтожена в результате пренебрежения элементарными пожарными нормами, или же из-за некомпетентности российских «советников» по которым и назначено расследование", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отмечают, что обязанности отстраненных российских офицеров будут выполнять местные наемники, пока не прибудет замена.

Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне АТО обостряется: за минувшие сутки боевики 53 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены трое украинских военных.