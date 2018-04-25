Командующий Объединенными силами на Донбассе: они смогут дать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений

14:30, 25 апреля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом командующий Объединенными силами на Востоке Украины Сергей Наев заявил в интервью "Фактам".

"На любые провокации Объединенные силы уполномочены давать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений противника", - сказал он.

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По словам Наева, противостоять пророссийским боевикам на Донбассе в формате АТО сложно. Он подчеркнул, что операция Объединенных сил имеет совершенно другую цель и предусматривает выполнение иных военных задач.

"Первостепенная наша задача — прекратить безнаказанные обстрелы украинских позиций и гибель наших солдат и мирных граждан", - подытожил командующий Объединенными силами.

Ранее Наев прокомментировал заявления экспертов о том, что в июле-августе Кремль может приказать боевикам начать вторжение

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Теги: #Донбасс#террористы#операция Объединенных сил