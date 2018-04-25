Командующий Объединенными силами на Донбассе: они смогут дать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений

Антитеррористическая операция на Донбассе завершится 30 апреля, на смену ей придет Операция Объединенных сил.

Объединенные силы на Донбассе уполномочены давать жесткий ответ на атаки пророссийских террористов.

Об этом командующий Объединенными силами на Востоке Украины Сергей Наев заявил в интервью "Фактам".

"На любые провокации Объединенные силы уполномочены давать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений противника", - сказал он.

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По словам Наева, противостоять пророссийским боевикам на Донбассе в формате АТО сложно. Он подчеркнул, что операция Объединенных сил имеет совершенно другую цель и предусматривает выполнение иных военных задач.

"Первостепенная наша задача — прекратить безнаказанные обстрелы украинских позиций и гибель наших солдат и мирных граждан", - подытожил командующий Объединенными силами.

Ранее Наев прокомментировал заявления экспертов о том, что в июле-августе Кремль может приказать боевикам начать вторжение.