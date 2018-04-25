Командующий Объединенными силами на Донбассе о возможном вторжении российских войск: получат адекватный ответ

Многие эксперты считают, что в июле-августе российские войска могут пойти в наступление.

Руководитель операции Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев прокомментировал заявления экспертов о том, что в июле-августе Кремль может приказать боевикам начать вторжение.

В интервью "Фактам" он рассказал, что они оценивают подобные риски при планировании операции Объединенных сил.

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"Скажем так: задача номер один для Объединенных сил — предотвратить агрессию Российской Федерации. Естественно, линия обороны будет укреплена максимально. В любом случае Вооруженные Силы страны-агрессора, которые в данный момент нам противодействуют, должны четко понимать, что получат адекватный ответ", - ответил Наев на вопрос о готовности к такому сценарию.

В случае, начнет работать российская авиация, говорит он, у ВСУ есть зенитно-ракетные комплексы и истребительная авиация.

Ранее в СБУ сообщали, что в руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с "защитой русскоязычных", которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.