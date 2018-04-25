Журналист о пропагандистском фильме РФ "Русская весна. Начало": упоминаний о зачинщиках войны - ноль

Со временем в России, наверно, вообще будут говорить, что Бородая и Стрелкова придумали укрСМИ, предположил журналист.

В России к четвертой годовщине начала войны выпустили очередной пропагандистский фильм под названием "Русская весна. Начало".

"Упоминаний о российских зачинщиках войны Бородае и Стрелкове - ноль. Как будто не было никогда на Донбассе российских граждан. Не вспоминается и о проекте "Новороссия", - рассказал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

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"Все комментаторы в фильме - исключительно граждане Украины, игравшие в 2014 году второстепенны роли. Славянск комментирует "народный мэр" Пономарев, Луганск - Югослав (кто его теперь вообще помнит?) и Карякин", - отметил он.

По словам журналиста, все подчеркнуто говорят, что воевали не против Украины, а за федерализацию, что является откровенной ложью. "Достаточно поднять любое видео 2014 года, на котором срывают и топчут украинские флаги", - добавил Казанский.

Он подчеркнул, что Донецка по какой-то причине в фильме практически нет. Губарева не показали ни разу: "он теперь в РФ тоже в числе неправильных героев, которых нельзя упоминать".

"Короче, все в славных сталинских традициях, когда неудобные события и неугодные люди исчезали с фотографий и вычеркивались из газет, как будто их никогда не было", - подытожил журналист.

Ранее Казанский сообщал, что сеть супермаркетов "Народный", бывшие отжатые АТБ, в Луганске кинула поставщиков и не вернула им полмиллиона рублей за поставленные товары.