Украинские военные прибыли на международные учения Combined Resolve X (фото, видео)

В этом году в учениях принимают участие около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров Альянса.

Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады участвуют в международных учениях Combined Resolve X.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«В этом году в мероприятии принимают участие около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Во время учений украинская десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты будут выполнять задачи на пяти танках Т-84», - написал глава государства.

«За четыре года мы восстановили и построили украинскую армию. Продолжаем совершенствовать наше войско», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Россия начала в Крыму военные учения с ракетными комплексами.