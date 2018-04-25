Украинские военные прибыли на международные учения Combined Resolve X (фото, видео)
Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады участвуют в международных учениях Combined Resolve X.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
«В этом году в мероприятии принимают участие около 3700 военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Во время учений украинская десантно-штурмовая рота будет вооружена семью БТР-80, а танкисты будут выполнять задачи на пяти танках Т-84», - написал глава государства.
«За четыре года мы восстановили и построили украинскую армию. Продолжаем совершенствовать наше войско», - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Россия начала в Крыму военные учения с ракетными комплексами.