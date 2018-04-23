13-летний "боевик ЛНР" ответил на обвинения сайта "Миротворец" (фото)

Подросток подтвердил, что его отец воевал за "ЛНР", но сейчас он находится в России.

13-летний Максим Глусенко, который якобы воюет на стороне боевиков на оккупированном Донбассе, говорит, что не принимал участия в боевых действиях.

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"Это все брехня. Мне здесь лет 8. А сейчас 13. Не знаю, откуда эти фото появились. Я ко всем этим движениям отношения не имею. Лучше бы мир был. Это я теперь в Украину не попаду?" — сказал мальчик в комментарии "Обозревателю".

По словам Глусенко, в Киеве у него живет родня, с которой он поддерживает связь. А за "ЛНР" воевал его отец Александр Глусенко, который сейчас уже находится в России.

Ранее сайт "Миротворец" сообщал, что на оккупированной территории Донбасса на стороне боевиков воюет 13-летний Максим Глусенко.

Известно, что его отец Александр Глусенко служит боевиком в 1-ой штурмовой группе т.н. "Народно-освободительного батальона "Заря".