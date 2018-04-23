Эксперт назвал наиболее эффективный способ, как вернуть оккупированный Донбасс

Согласие России необходимо не просто для введения миротворческой миссии, а для эффективного исполнения ее мандата, отметил военный эксперт.

Нельзя допускать половинчатого выполнения Минских соглашений. Пора уже прекратить говорить о "Минске", потому что он сорван, нужно просто признать Россию виновницей срыва этих соглашений.

А новый формат – это мандат миротворческой миссии на Донбассе, в котором все шаги и определяются, вся технология от и до, рассказал в интервью "Апострофу" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Понимаете, в чем проблема: [спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт] Волкер правильно сказал, что наиболее эффективный путь разрешения этого конфликта – это введение миротворческой миссии при условии согласия России. Почему? Если мы говорим о размещении миротворцев на украинско-российской границе, то возникает вопрос, как они там появятся? Через какую территорию? Они же не десантом высаживаться будут. Они должны будут зайти или со стороны России, или через эти оккупированные территории. То есть нужно согласие России, чтобы они там появились – чтобы миссия была размещена на всей территории", - подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что согласие России необходимо не просто для введения миротворческой миссии, а для эффективного исполнения ее мандата. Поэтому санкциями ее давят и подводят к этому согласию.

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"Альтернатива (миротворцам)? Уже сейчас необходимо нарабатывать стратегию, с помощью которой, как мы предполагаем, будет происходить реинтеграция этого региона (оккупированного Донбасса - Ред.) с учетом интересов Украины. Стратегия должна лечь в основу этого мандата. Естественно, будут какие-то компромиссы, всего мы не добьемся. Давление на нас будет и со стороны России, и через подставных лиц, и через лоббистов. Это сложнейший вопрос", - добавил Сунгуровский.

При этом, по его словам, нужно готовить какие-то позиции для отступления и запасные варианты для компромиссов. Готовить какие-то позиции для того, чтобы выбить козыри из рук оппонентов.

"На самом деле, должна быть разумная и очень умная наступательная позиция. Без своей стратегии мы ничего не добьемся. Нам будут диктовать другую стратегию, и мы будем вынуждены ее выполнять, потому что ничего своего мы предоставить не смогли. Такого никак нельзя допустить. Наш центр и другие эксперты уже не раз предлагали свое видение такой стратегии", - говорит эксперт.

"В принципе, разрешение конфликта означает возвращение к доконфликтной ситуации. Это подразумевает восстановление границ и суверенитета. А суверенитет – это не только местная власть. Я в каком-то законопроекте читал, что миссия постепенно передает власть вновь избранным местным органам власти. А почему местным органам власти? А центральным? А СБУ – это местная власть? А пограничники – это местная власть? А таможенный контроль – это местная власть? Очень много функций центральной власти. О каком суверенитете может идти речь без передачи этих функций центральной власти?", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей необходимо принять закон о коллаборационизме и амнистии.

Министр также уверен, что реинтегрировать сразу всю неконтролируемую территорию не удастся даже в случае присутствия там миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.