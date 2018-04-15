Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики 24 раза обстреляли позиции военных
На Донбассе с начала суток российско-оккупационные войска 24 раза обстреляли позиции украинских бойцов.
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Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.
На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя. Кроме того, из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитники Песков, а из гранатометов и стрелкового оружия - укрепления Вооруженных сил Украины под Водяным, Павлополем и Авдеевкой. Также под гранатометный огонь попали защитники шахты «Бутовка», а вблизи Новотроицкого велся снайперский огонь.
На Луганском направлении агрессор применил запрещенные 120- и 82-мм минометы по защитникам Луганского и Светлодарска. Кроме того, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по позициям сил АТО вблизи Новолуганского, а из вооружения БМП - под Луганским и Троицким.
В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.