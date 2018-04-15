Боевики применили на Донбассе запрещенное «Минском» оружие, ранены трое военных
В течение минувших суток, 14 апреля, российско-оккупационные войска на востоке Украины осуществили 52 обстрела позиций ВСУ, ранения получили трое украинских военных.
Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении боевики применили запрещенную Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, дважды обстреляв защитников Широкино. Позиции ВСУ возле Песков и шахты «Бутовка» обстреливали из минометов калибра 82 мм.
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Также огонь из гранатометов различных систем велся по украинским позициям в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковки и Шахты «Бутовка»; из вооружения БМП – по защитникам Новотроицкого и Водяного, из зенитной установки – в районе Авдеевки, а из крупнокалиберных пулеметов – по укреплениям ВСУ в районе Павлополя, Гнутово, Новотроицкого, Лебединского, Водяного и Шахты «Бутовка».
Под огонь из стрелкового оружия попали украинские опорные пункты в районе Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а вблизи Водяного, Гнутово, Шахты «Бутовка» и Талаковки боевики вели снайперский огонь.
На Луганском направлении террористы обстреливали из запрещенных 120 мм минометов защитников Зайцево и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы противник применил под Луганским, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - в районе Майорска.
Военных, пострадавших в результате обстрелов, доставили в лечебные учреждения.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция будет изменена на операцию Объединенных сил на Донбассе 30 апреля.