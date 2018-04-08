Сутки в АТО: в результате обстрела ранены четверо украинских бойцов

Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать "пасхальное" перемирие: с полуночи они уже 12 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

Боевики продолжают нарушать перемирие: с полуночи они уже 12 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, ранены четыре украинских бойцов.

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Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины вблизи Водяного и дважды - вблизи Лебединского. Также из гранатометов боевики обстреляли украинские опорные пункты неподалеку от Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Водяного, из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем оккупанты обстреляли защитников Крымского и Валуйского, а неподалеку от Светлодарска они вели снайперский огонь.

В результате боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Пострадавшие воины оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 26 марта участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года. Однако боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ.

В частности, вчера, 7 апреля, оккупанты 42 раза нарушили перемирие, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.