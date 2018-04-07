В Страстную пятницу боевики совершили 42 обстрела на Донбассе: ранены двое украинских бойцов

Раненых доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских защитников применив при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

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"На Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял наши позиции в Широкиному, а из минометов калибра 82 мм – вблизи Песков. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутового. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты «Бутовка», Песков и Каменки, а снайперский огонь велся вблизи Широкиного", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Луганского, Валуйского, Троицкого и Новолуганського.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что "пасхальное перемирие" на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.