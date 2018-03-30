Оккупанты начали "пасхальное перемирие" с обстрелов позиций ВСУ

На Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, на этот раз оно приурочено к пасхальным праздникам.

С начала суток 30 марта на Донбассе боевики уже дважды нарушили "пасхальное" перемирие, которое вступило в силу сегодня ночью.

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Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Олег Сушинский.

"С начала новых суток оккупанты дважды нарушили перемирие, которое вступило в силу сегодня с полуночи. На донецком направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного. На луганском направлении сохранялась тишина. Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали", – отметил Сушинский.

На Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, на этот раз оно приурочено к пасхальным праздникам. Об этом ранее сообщили в пресс-службе ОБСЕ по итогам решения Трехсторонней контактной группы.