Разведение сил и средств возле Станицы Луганской может состояться уже 5 марта

Разведение сил и средств может произойти только при условии соблюдения там боевиками режима тишины.

В случае соблюдения контролируемыми Россией боевиками режима прекращения огня в районе Станицы Луганской в Луганской области 5 марта может состояться разведение сил и средств от линии разграничения.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"При условии соблюдения режима тишины в районе населенного пункта Станица Луганская 5 марта 2018 может произойти разведение сил и средств, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ", - заявила Олифер.

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"Как в рамках рабочих подгрупп, так и на заседании ТКГ украинская сторона требовала безотлагательного открытия КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран «нормандской четверки» от 19 октября 2016 года", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском. Также тогда на 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил в этом районе.