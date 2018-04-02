Боевики для своего обогащения занимаются мародерством в домах местных жителей - Минобороны

При этом командование оккупационных войск пытается скрывать такие факты.

Во время Пасхального перемирия командование российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность так называемых «армейских корпусов».

Читайте такжеВ ИС сообщили о массовых мародерствах боевиков под Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Минобороны.

«Командование российских оккупационных войск, пользуясь Пасхальным перемирием, активизировало наращивание боеспособности так называемых I и II армейских корпусов. Наблюдается повышение интенсивности пополнения запасов противника боеприпасами, горюче-смазочными материалами и другими видами военного имущества с территории Российской Федерации», - сказал Гуцуляк.

Также он отметил, что вдоль линии разграничения боевики организовали усиление инженерного оборудования передовых позиций. «При этом из-за нехватки строительных материалов командиры подразделений оккупационных войск организовали разграбление зданий местной инфраструктуры ближайших населенных пунктов для выполнения инженерных работ», - добавил спикер.

По его словам, такая практика приводит к росту числа случаев совершения боевиками мародерства в жилищах местных жителей с целью собственного обогащения. При этом командование оккупационных войск пытается скрывать такие факты.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года. Однако боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ.