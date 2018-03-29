ОБСЕ: боевики не отвели 15 гаубиц в нарушение Минских соглашений

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявят, что заметили размещение контролируемыми Россией боевиками 15 гаубиц, которые в соответствии с Минскими соглашениями должны были быть отведены на безопасные расстояния и храниться в определенных местах.

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Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 27 марта по 19:30 28 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, сказано, что СММ продолжила мониторинг отвода вооружения, как это предусмотрено Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и Рамочном решением об отводе вооружения калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

"В неподконтрольных правительству Украины районах команда СММ видела 5 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм) вблизи населенного пункта Водяное (42 км юго-западнее Донецка), а также 10 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) у населенного пункта Богоявленка (46 км юго-западнее Донецка), что является нарушением линий отвода", - говорится в отчете.

"За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения (вооружения) в неподконтрольном правительству районе, по данным воздушного наблюдения, по состоянию на 26 марта было обнаружено 8 танков (неустановленного типа) у н. п. Покровка (36 км восточнее Донецка)", - заявили наблюдатели.

В то же время отмечается, что в районах, контролируемых украинской властью, наблюдатели видели танк (Т-64) в Подгородном (73 км севернее Донецка), а на железнодорожной станции в Рубежном (84 км северо-западнее Луганска) - 7 противотанковых ракетных комплексов (9П148 «Конкурс», 135 мм) и 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10», 120 мм).