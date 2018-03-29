Хуг призвал не стрелять в беспилотники наблюдателей на Донбассе

Беспилотники дальнего радиуса действия будут осуществлять полеты над Донецкой и Луганской областями с обеих сторон линии разграничения, и в том числе в ночное время.

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Хуг призывает всех подписантов Минских соглашений - Российскую Федерацию и Украину - не мешать СММ в применении беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия для осуществления наблюдения на Донбассе. Об этом он заявил на брифинге в оккупированном Донецке.

Хуг отметил: "Наши патрули постоянно, как и раньше, активно останавливают по обе стороны линии разграничения". Также он напомнил, что мины и другие препятствия продолжают затруднять работу миссии по наблюдению.

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В этой связи представитель СММ сказал, что миссия вчера возобновила возможности применения беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, которые имеют дальность полета более 160 км.

Он сказал, что эти беспилотники дальнего радиуса действия будут осуществлять полеты над Донецкой и Луганской областями с обеих сторон линии разграничения, и в том числе в ночное время.

"Учитывая то, что Минскими соглашениями предусмотрено применение беспилотных летательных аппаратов и других технических средств дистанционного наблюдения Специальной мониторинговой миссией, мы призываем подписантов этих соглашений не вмешиваться в работу этих технических возможностей путем угроз или выстрелов, или иным образом", - подчеркнул Хуг.

"Безопасность и защита наших наблюдателей остаются нашим главным приоритетом", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 марта СММ возобновила применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия, которые будут осуществлять полеты над Донецкой и Луганской областями.