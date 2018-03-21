На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов и зенитной установки, двое ранены

07:34, 21 марта 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные заведения и получили необходимую медицинскую помощь.

"На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики совершили обстрел укреплений неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы боевики применили по защитникам Луганского.

Ранее террористы обстреляли защитников Водяного и Лебединского из минометов.

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Теги: #АТО#Донбасс#война