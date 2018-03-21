На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов и зенитной установки, двое ранены

Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные заведения и получили необходимую медицинскую помощь.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе совершили пять обстрелов укреплений украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения, еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные заведения и получили необходимую медицинскую помощь.

"На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки", - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики совершили обстрел укреплений неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы боевики применили по защитникам Луганского.

Ранее террористы обстреляли защитников Водяного и Лебединского из минометов.