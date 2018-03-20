Военные обнаружили на Донбассе новейшую систему радиоэлектронной борьбы, которую используют россияне (видео)

Подобные системы выводят из строя беспилотники, создавая радиопомехи, влияют на работу датчиков, забивают каналы связи и передачу данных.

Украинские разведчики на Донбассе обнаружили часть комплекса, который, вероятно, относится к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или радиоэлектронной разведки (РЭР).

Об этом со ссылкой на военных сообщают волонтеры фонда "Повернись живим". Соответствующее видео опубликовано на их странице.

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Волонтеры отмечают, что сначала кажется, что это простой блик от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после выключения света и его обновления квадрокоптер перестал слушать команды пилота.

В свою очередь, украинские аэроразведчики отмечают, что подобные случаи не единичны.

"Когда на мониторе появилось цветное мерцание, вспомнили, что их аппараты так же становились неконтролируемыми", – указано в сообщении "Повернись живим".