ВСУ взяли в плен российского боевика на Донбассе (фото)

На сайте "Миротворец" не указана дата, когда боевик попал в плен.

Украинскими военными на Донбассе взят в плен гражданин России Александр Заяц, воевавший на стороне террористов "ДНР".

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Об этом сообщается в Twitter "Миротворца". Боевик НВФ с конца мая 2014, командир РДГ.

"Принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино. В 2016 дислоцировался в Новоазовском р-не, в январе получил минно-взрывное осколочное ранение ног... Имеет склонность к алкоголю", - говорится в сообщении.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭТО ....

Когда наша армия на своей территории берет в плен граждан россии (страна-агрессор), приехавших убивать украинцев.https://t.co/eJKMBY81Ql — Myrotvorets.center (@peacein4rm) March 19, 2018

Как сообщал УНИАН, 4 марта военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина России.