ВСУ взяли в плен российского боевика на Донбассе (фото)
Украинскими военными на Донбассе взят в плен гражданин России Александр Заяц, воевавший на стороне террористов "ДНР".
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Об этом сообщается в Twitter "Миротворца". Боевик НВФ с конца мая 2014, командир РДГ.
"Принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино. В 2016 дислоцировался в Новоазовском р-не, в январе получил минно-взрывное осколочное ранение ног... Имеет склонность к алкоголю", - говорится в сообщении.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭТО ....— Myrotvorets.center (@peacein4rm) March 19, 2018
Когда наша армия на своей территории берет в плен граждан россии (страна-агрессор), приехавших убивать украинцев.https://t.co/eJKMBY81Ql
Как сообщал УНИАН, 4 марта военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина России.