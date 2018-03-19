ВСУ взяли в плен российского боевика на Донбассе (фото)

11:13, 19 марта 2018
Война
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Боевик угодил в &quot;Миротворец&quot; / фото myrotvorets.center

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Об этом сообщается в  Twitter "Миротворца". Боевик НВФ с конца мая 2014, командир РДГ.

"Принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино.  В 2016 дислоцировался в Новоазовском р-не, в январе получил минно-взрывное осколочное ранение ног... Имеет склонность к алкоголю", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 марта военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина России.

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Теги: #Донбасс#плен#россиянин