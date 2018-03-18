На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов
08:30, 18 марта 2018Война
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Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.
Иллюстрация / REUTERS
За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушали условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. На Донецком направлении враг применил гранатометы по укреплениям неподалеку от населенного пункта Опытное.
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На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.
Ранее боевики обстреляли защитников Троицкого из пулеметов и БМП.
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