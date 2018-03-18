На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов

08:30, 18 марта 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. На Донецком направлении враг применил гранатометы по укреплениям неподалеку от населенного пункта Опытное.

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На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

Ранее боевики обстреляли защитников Троицкого из пулеметов и БМП.

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Теги: #АТО#Донбасс#война