На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатометов

Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушали условия полного прекращения огня осуществив один обстрел позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. На Донецком направлении враг применил гранатометы по укреплениям неподалеку от населенного пункта Опытное.

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На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Вследствие вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.

Ранее боевики обстреляли защитников Троицкого из пулеметов и БМП.