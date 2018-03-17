Сутки на Донбассе: боевики обстреляли защитников Троицкого из пулеметов и БМП

На Донецком направлении обстрелы не зафиксированы.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов украинских защитников.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

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"На Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении обстрелы на протяжении суток не зафиксированы.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Как сообщал УНИАН, представитель миссии ОБСЕ рассказал, что с 5 марта уровень насилия в зоне АТО снизился на 82%. При этом он отметил, что на прошлой неделе стороны использовали запрещенное вооружение 13 раз, против 300 за неделю до того.