В Донецкой области нашли тело неизвестного мужчины в военной форме
13:10, 14 марта 2018Война
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Представителями полиции и Военной службой правопорядка осуществляются мероприятия по идентификации тела.
Осуществляются мероприятия по идентификации тела / фото zt-rada.gov.ua
14 марта на Донетчине между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские лица обнаружили тело мужчины в военной форме одежды.
Об этом сообщает штаб АТО. Никаких документов, которые бы удостоверяли личность, не обнаружено.
"Тело доставлено в Бахмутского отделения бюро судебно–медицинских экспертиз ГУ НП в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы. В настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела", - говорится в сообщении.
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