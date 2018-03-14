В Донецкой области нашли тело неизвестного мужчины в военной форме

Представителями полиции и Военной службой правопорядка осуществляются мероприятия по идентификации тела.

14 марта на Донетчине между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские лица обнаружили тело мужчины в военной форме одежды.

Об этом сообщает штаб АТО. Никаких документов, которые бы удостоверяли личность, не обнаружено.

"Тело доставлено в Бахмутского отделения бюро судебно–медицинских экспертиз ГУ НП в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы. В настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела", - говорится в сообщении.

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