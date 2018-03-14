В Донецкой области нашли тело неизвестного мужчины в военной форме

13:10, 14 марта 2018
Война
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Осуществляются мероприятия по идентификации тела / фото zt-rada.gov.ua

Об этом сообщает штаб АТО. Никаких документов, которые бы удостоверяли личность, не обнаружено.

"Тело доставлено в Бахмутского отделения бюро судебно–медицинских экспертиз ГУ НП в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы. В настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что СБУ задержала командира разведывательного отделения одного из бандформирований "ЛНВ".

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