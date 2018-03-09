Ночью в зоне АТО от пули снайпера погиб 23-летний разведчик

Разведчик "Баррет" воевал в АТО с первых дней.

Сегодня ночью в зоне проведения антитеррористической операции погиб 23-летний разведчик "Азова" с позывным "Баррет".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын .

"Баррет погиб сегодня ночью от пули снайпера. Один из лучших разведчиков Азова. На войне с первых дней. "Донбасс", Иловайск, потом Азов. О Баррете ходили легенды даже в полку, среди своих. О результатах, об операции. В секторе его группу знали все", - написал волонтер.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. За прошедшие сутки боевики провели три обстрела позиций ВСУ, в результате чего погиб украинский военный.