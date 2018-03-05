Блогер назвал имя боевика из России, захваченного в плен силами АТО (фото)

11:31, 05 марта 2018
Война
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Плененный - из Белгородской области / фото twitter.com/666_mancer

Читайте такжеНочью боевики возобновили обстрелы позиций ВСУКак пишет в своем Twitter блогер Necro Mancer, россиянин - Покусаев Николай Анатольевич из села Яропольцы Вейделевского района Белгородской области.

"Взятый в плен "поребрик" Покусаев из села Яропольцы Белгородской области", - сообщил блогер, опубликовав его фото.

Как сообщал УНИАН, 4 марта военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина России.

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Теги: #Николай Покусаев#плененный террорист