Блогер назвал имя боевика из России, захваченного в плен силами АТО (фото)
11:31, 05 марта 2018Война
3706
Захваченным украинскими военными в плен террористом является гражданин РФ Николай Покусаев.
Плененный - из Белгородской области / фото twitter.com/666_mancer
В сети назвали имя захваченного военными 57-й ОМПБр в плен террориста-гражданина Российской Федерации.
Читайте такжеНочью боевики возобновили обстрелы позиций ВСУКак пишет в своем Twitter блогер Necro Mancer, россиянин - Покусаев Николай Анатольевич из села Яропольцы Вейделевского района Белгородской области.
"Взятый в плен "поребрик" Покусаев из села Яропольцы Белгородской области", - сообщил блогер, опубликовав его фото.
Как сообщал УНИАН, 4 марта военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады задержали рядового боевика, который имел при себе паспорт гражданина России.
Взятый в плен поребрик Покусаев из села Яропольцы Белгородской области.— Necro Mancer (@666_mancer) March 4, 2018
Маленький совет - если не хотите светить человека, то надо меньше данных на документах оставлять https://t.co/kg5n2dt2we#рашистpic.twitter.com/UndoivLK0u
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter