Ночью боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ

08:12, 04 марта 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Вследствие вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Читайте такжеСБУ обнаружила на Донбассе запрещенное противопехотную мину российского производства"На Луганском направлении враг вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вокруг Крымского. Из гранатометов различных типов захватчики обстреливали наших защитников возле Луганского, Новгородского, Станицы Луганской и Счастья, а из стрелкового оружия оккупанты нарушали перемирие на подступах к Малиновому. На Донецком направлении противник применил 120-мм минометы вблизи Водяного на Приазовье, а 82-мм минометы – неподалеку Песков", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 18.00 3 марта режим тишины сохранялся по всей линии столкновения в зоне проведения антитеррористической операции.

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Теги: #АТО#обстрелы боевиков#сутки в АТО