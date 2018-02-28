В ОБСЕ заявили о подготовке решения касательно абсолютного перемирия на Донбассе - СМИ

Спецпредставитель председателя ОБСЕ отметил, что одной из основных задач остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, посол Мартин Сайдик заявляет, что в рамках переговоров в Минске осуществляется работа над подготовкой договоренности об абсолютном режиме прекращения огня на Донбассе.

Об этом он сказал по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Сайдик.

В этой связи отмечается, что при поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

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Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2017 года в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушают договоренности.