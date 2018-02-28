В ОБСЕ заявили о подготовке решения касательно абсолютного перемирия на Донбассе - СМИ

20:24, 28 февраля 2018
Война
425 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом он сказал по итогам сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Сайдик.

В этой связи отмечается, что при поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.

Читайте такжеРазведение сил и средств возле Станицы Луганской может состояться уже 5 марта

Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2017 года в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушают договоренности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ситуация на Донбассе#перемирие на донбассе