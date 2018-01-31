На переговорах в Минске подтвердили желание тишины на Донбассе - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что участники переговоров в Минске подчеркнули необходимость принятия дисциплинарных мер в случае нарушение режима прекращения огня.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), посол Мартин Сайдик заявляет, что участники рабочей подгруппы по вопросам безопасности снова выразили приверженность соблюдению всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

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Об этом он сказал в Минске по итогам сегодняшних переговоров ТКГ, сообщает сайт ОБСЕ. В частности, он отметил: "За последние недели число нарушений режима прекращения огня оставалось на более низком уровне в сравнении с ситуацией до возобновления перемирия по случаю рождественских и новогодних праздников в конце прошлого года. Однако, в последнее время, количество нарушений несколько увеличилось".

В этой связи спецпредставитель ОБСЕ проинформировал, что обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня стало главной темой видеоконференции рабочей подгруппы по безопасности, которая состоялась 29 января.

"Руководствуясь заявлением ТКГ от 20 декабря прошлого года, участники рабочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. При этом они ещё раз подчеркнули "необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня", - заявил Сайдик.

Как отметил посол, участники подгруппы также обсудили вопросы, связанные с разведением сил и средств, отведением тяжелого вооружения и разминированием. Также обсуждалась необходимость ремонта ключевых объектов гражданской инфраструктуры и очищения подходов к пунктам пропуска от мин и растительности.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что украинская сторона на переговорах в Минске подчеркнула нарушение Россией как стороной конфликта согласованного «рождественского перемирия» на Донбассе.

20 декабря в Минске на заседании ТКГ была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушают договоренности.