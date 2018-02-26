Российские наемники во время учений на Донбассе уничтожили два своих танка Т-72 - штаб АТО

Танки были утрачены в результате безответственного отношения и личной халатности механиков-водителей.

Российские наемники во время учений на Донбассе перевернули один танк Т-72, второй - сожгли дотла.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Российские наемники из состава так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты продолжают нести репутационные потери в глазах руководства российско-оккупационных войск», - говорится в сообщении.

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По информации разведки штаба АТО, во время практических занятий на полигоне «Приморский» противником были утрачены два танка Т-72. «В результате безответственного отношения и личной халатности механиков-водителей танков одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх дном», - рассказали в штабе.

«Очевидно все больше и больше «солдат удачи» не желают терять свое здоровье за идею «русского мира» и поэтому в ряды незаконных вооруженных формирований вербуют, чаще всего, горе-воинов», - предполагают в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, оккупанты на Донбассе создают спецотряды для подавления акций гражданского неповиновения.