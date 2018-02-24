Оккупанты на Донбассе создают спецотряды для подавления акций гражданского неповиновения - разведка

Сейчас осуществляется комплектование таких «подразделений охраны» личным составом.

Российские оккупационные власти создают на Донбассе специальные отряды для подавления акций гражданского неповиновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеОккупанты готовятся к эвакуации из-за "наступления сил АТО"«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные власти с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях востока Украины принимают меры по созданию новых так называемых «военизированных структур, или подразделений охраны», с так называемыми «полицейскими функциями». Предполагается, что основной задачей таких подразделений будет под предлогом охраны общественного порядка подавление любых акций гражданского неповиновения», - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что комплектование новых структур личным составом осуществляется за счет так называемых «резервистов», которые были привлечены к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале этого года.