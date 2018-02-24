Оккупанты на Донбассе создают спецотряды для подавления акций гражданского неповиновения - разведка
Российские оккупационные власти создают на Донбассе специальные отряды для подавления акций гражданского неповиновения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.
Читайте такжеОккупанты готовятся к эвакуации из-за "наступления сил АТО"«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные власти с целью усиления контроля за населением на временно оккупированных территориях востока Украины принимают меры по созданию новых так называемых «военизированных структур, или подразделений охраны», с так называемыми «полицейскими функциями». Предполагается, что основной задачей таких подразделений будет под предлогом охраны общественного порядка подавление любых акций гражданского неповиновения», - сказал Гуцуляк.
Он отметил, что комплектование новых структур личным составом осуществляется за счет так называемых «резервистов», которые были привлечены к сборам на оккупированных территориях в январе-феврале этого года.