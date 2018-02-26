СМИ узнали имя погибшего на Донбассе военного 1998 года рождения (фото)

Александр Сивко служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

25 февраля в зоне проведения Антитеррористической операции погиб Александр Сивко 1998 года рождения.

Читайте такжеМатиос назвал новое количество самоубийств среди участников АТОПогибший - военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, житель поселка Песковка Киевской области, передает "Цензор.НЕТ".

"Вчера от пули снайпера в районе шахты Бутовка погиб военнослужащий 1 батальона 95 бригады Александр Сивко. Родом он из Киевской области", - рассказала "Журналу Житомира" волонтер Мария Уланова.

Штаб АТО сообщал, что за минувшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов погиб один украинский военный 1998 года рождения.