СМИ узнали имя погибшего на Донбассе военного 1998 года рождения (фото)
17:11, 26 февраля 2018
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Александр Сивко служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Военный погиб 25 февраля / фото censor.net.ua
25 февраля в зоне проведения Антитеррористической операции погиб Александр Сивко 1998 года рождения.
Читайте такжеМатиос назвал новое количество самоубийств среди участников АТОПогибший - военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, житель поселка Песковка Киевской области, передает "Цензор.НЕТ".
"Вчера от пули снайпера в районе шахты Бутовка погиб военнослужащий 1 батальона 95 бригады Александр Сивко. Родом он из Киевской области", - рассказала "Журналу Житомира" волонтер Мария Уланова.
Штаб АТО сообщал, что за минувшие сутки в результате обстрелов российских оккупантов погиб один украинский военный 1998 года рождения.
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