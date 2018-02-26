На Донбассе погиб украинский военный 1998 года рождения

За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще один ранен.

Состояние раненного за прошедшие сутки в зоне АТО украинского военного оценивается как удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.

Читайте такжеСитуация в зоне АТО: погиб военный, еще один получил ранение"К большому сожалению, минувшие сутки снова принесли потерю. Вследствие обстрелов российских оккупантов погиб один наш военный 1998 года рождения ... Кроме этого, в результате обстрелов был ранен один украинский военный, он эвакуирован в военный мобильный госпиталь, где получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Состояние здоровья нашего защитника оценивается как удовлетворительное", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики совершили 5 прицельных обстрелов позиций сил АТО, один украинский воин погиб, еще один ранен.