"Ихтамнет?": на позиции "ДНР" нашли российский военный билет (фото)

19:41, 23 февраля 2018
Война
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Пограничники показали найден военный билет / фото dpsu.gov.ua

В ходе проведения контрдиверсионных мер на одной из позиций боевиков "ДНР" на Мариупольском направлении был обнаружен военный билет военнослужащего, который продолжает проходить службу по контракту в в/ч ВС РФ (армии Южного военного округа). Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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"Высшее военное руководство Российской Федерации, отдав приказ об участии указанного российского подразделения в боевых действиях на временно оккупированной территории Донецкой области, осуществляет действия, направленные на ведение агрессивных военных действий против народа Украины", - отметили пограничники.

По данным фактам, которые имеют явные признаки уголовного правонарушения (ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), подготовлено и направлено сообщение в следственный отдел ГПУ для документирования участия присутствии военных подразделений РФ в конфликте на Донбассе.

Ранее сообщалось, что у российских военных, которых перебрасывают на Донбасс, изымают паспорта РФ и военные билеты и выдают так называемые документы "ЛДНР".

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Теги: #военный билет#российский военный на Донбассе