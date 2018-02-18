Швеция заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс

Предлагается ввести на оккупированные территории 24 тысячи человек миротворцев из разных стран.

Швеция согласилась на участие в миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе при условии, что этому не будут возражать Запад и Россия.

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, сказал министр обороны Швеции Петер Хульквист, передает Reuters.

"Если мы увидим соответствующие условия, и если мы увидим, что эта миссия может помочь... тогда мы открыты для этого. Мы еще не там, но это что-то положительное", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Германия готова к отправке своих миротворцев на Донбасс.