Швеция заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс

01:56, 18 февраля 2018
Война
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REUTERS

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля, сказал министр обороны Швеции Петер Хульквист, передает Reuters.

"Если мы увидим соответствующие условия, и если мы увидим, что эта миссия может помочь... тогда мы открыты для этого. Мы еще не там, но это что-то положительное", - сказал министр. 

Как сообщал УНИАН, Германия готова к отправке своих миротворцев на Донбасс.

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Теги: #российские миротворцы на Донбассе