В то же время в разведке отмечают, что Россия наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины с целью эскалации ситуации и поддержания напряжения в регионе.

Сообщения о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях более 100 танков Т-72 являются фейками.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

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«Распространенные в социальных сетях и российских СМИ сообщения о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях более 100 танков Т-72 являются фейками. Они используются пропагандой противника для усиления деструктивного влияния на местное население», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным разведки, Россия все же наращивает боевой потенциал на временно оккупированных территориях и у границ Украины с целью эскалации ситуации и поддержания напряжения в регионе.

«Россия продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для поставки на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях оружия, боеприпасов и имущества военного назначения», - говорится в сообщении.

Так, по данным разведки, с начала марта в соединения и части первого и второго армейских корпусов автомобильным транспортом завезены новые партии противотанковых и противопехотных мин, беспилотные летательные аппараты, станции радиоэлектронной борьбы и несколько десятков военных внедорожников для подразделений «быстрого реагирования». Кроме того, железнодорожным транспортом доставлено более 5 тыс. тонн горючего.

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Автор: Инна Андалицкая