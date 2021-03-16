В испанской Каталонии расцвели тысячи фруктовых деревьев.
Об этом рассказываются в сюжете ТСН.
Целый сад на 8,5 тысяч гектаров стал ярко-розовым - в основном это персики, нектарины и груши.
Это зрелище может составить конкуренцию всемирноизвестным японским сакурам, а посмотреть на цветочный бум каждую весну съезжаются тысячи туристов.
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