Это зрелище может составить конкуренцию всемирноизвестным японским сакурам.

В испанской Каталонии расцвели тысячи фруктовых деревьев.

Об этом рассказываются в сюжете ТСН.

Целый сад на 8,5 тысяч гектаров стал ярко-розовым - в основном это персики, нектарины и груши.

Это зрелище может составить конкуренцию всемирноизвестным японским сакурам, а посмотреть на цветочный бум каждую весну съезжаются тысячи туристов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Олег Давыгора