Организаторы международного конкурса Travel Photographer of the Year 2022 (TPOTY) определили авторов лучших фотографий от путешественников по итогам прошлого года.
Как отмечается на сайте конкурса, лучшим тревел-фотографом 2022 года был признан Матьяж Кривич из Словении. Он представил сразу две серии фото. Первая – портфолио 33-летней Наджин, одной из двух последних оставшихся в мире северных белых носорогов, и ее смотрителя Закари Мутаи в заповеднике Ол Педжета в Кении. Вторая – портфолио извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма в Испании.
"Для меня большая честь, что моя работа признана судьями конкурса "Трэвел-фотограф года". Этот конкурс особенный для меня, так как я участвовал в нем с самого начала (2003 год), когда мне вручили награду "Выбор судей". Теперь, 20 лет спустя, я получил их высшую награду, которой очень горжусь и которая много для меня значит. Путешествия и фотография были моей страстью и большой частью моей жизни с тех пор, как я себя помню, и эта награда вдохновляет меня продолжать свое путешествие", – поделился эмоциями победитель конкурса, фотогрф-документалист с 25-летним опытом.
Всего награды получили 14 фотографов в разных возрастных категориях. Со всеми роботами-победителями можно ознакомиться по ссылке.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Это что-то невероятное: определены лучшие фото погодных явлений в мире (фоторепортаж)
- Определены лучшие фото дикой природы в этом году (фоторепортаж)
- Как выглядит вечерний Киев без света (фоторепортаж)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.