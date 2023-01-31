Лучшим тревел-фотографом 2022 года был признан Матьяж Кривич из Словении.

Организаторы международного конкурса Travel Photographer of the Year 2022 (TPOTY) определили авторов лучших фотографий от путешественников по итогам прошлого года.

Как отмечается на сайте конкурса, лучшим тревел-фотографом 2022 года был признан Матьяж Кривич из Словении. Он представил сразу две серии фото. Первая – портфолио 33-летней Наджин, одной из двух последних оставшихся в мире северных белых носорогов, и ее смотрителя Закари Мутаи в заповеднике Ол Педжета в Кении. Вторая – портфолио извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма в Испании.

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"Для меня большая честь, что моя работа признана судьями конкурса "Трэвел-фотограф года". Этот конкурс особенный для меня, так как я участвовал в нем с самого начала (2003 год), когда мне вручили награду "Выбор судей". Теперь, 20 лет спустя, я получил их высшую награду, которой очень горжусь и которая много для меня значит. Путешествия и фотография были моей страстью и большой частью моей жизни с тех пор, как я себя помню, и эта награда вдохновляет меня продолжать свое путешествие", – поделился эмоциями победитель конкурса, фотогрф-документалист с 25-летним опытом.

Всего награды получили 14 фотографов в разных возрастных категориях. Со всеми роботами-победителями можно ознакомиться по ссылке.

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