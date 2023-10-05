Победители конкурса будут объявлены 23 ноября.

Жюри конкурса Смешные фотографии дикой природы назвало финалистов этого года. Победители будут объявлены 23 ноября.

Конкурс принимает смешные, забавные и милые снимки животных и пользуется популярностью не только у профессиональных фотографов, но и у любителей со всего мира, пишет Би-би-си.

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Жюри этого конкурса ежегодно осенью объявляет победителей. При этом иногда выбор действительно бывает нелегким. Например, в 2020 году на конкурс были присланы четыре десятка снимков со всех уголков мира. Победителем стала фотография, на которой изображена черепаха Терри, которая будто бы показывающая фотографу "средний палец". Снимок был сделан у острова Леди-Эллиот в австралийском штате Квинсленд.

А в 2019 году победителем признали фото Сары Скиннер "Хватай жизнь за...". На фотографии запечатлен момент, как игривый львенок пытается схватить передними лапами с выпущенными когтями взрослого льва за его "достоинство".

По словам организаторов, целью этого веселого конкурса является напоминание о том, как важно беречь дикую природу.

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