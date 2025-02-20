Сходница радует туристов зимой волшебными пейзажами, которые в это время года не закрываются деревьями.

Поселок Сходница во Львовской области с начала нулевых начал активно развиваться как туристическое направление, которое может предложить отдыхающим полезные минеральные воды, живописные пейзажи и культурную программу.

Поскольку Сходница – это еще Прикарпатье, горы здесь невысокие, а температуры – не столь низкие.

В целом в окрестностях Сходницы есть немало достойных внимания пешеходных маршрутов различной длины и сложности – на Цюхив Дол, Урыч, Тустань, Сопот, Рыбник и многие другие интересные локации. Впрочем, большинство из них все же лучше подойдут для лета.

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Однако и в зимнее время здесь можно отыскать несколько несложных маршрутов для хайкинга. В частности, в этом году УНИАН.Туризм опробовал новую дорогу в село Гута, как оказалось, ценный в первую очередь не благодаря конечной цели, а благодаря пейзажам на пути.

На самом деле с Гутой произошел интересный конфуз – загуглив этот населенный пункт, мы быстро получили многообещающее "Гута – тихий и живописный горный рай".

Пока мы шли два километра из Сходницы до Гуты по новенькой асфальтированной дороге, нам действительно открывались волшебные пейзажи, которые зимой, в отличие от лета, не закрывали деревья.

Впрочем, дойдя до Гуты, мы увидели крошечное село на несколько домиков без всяких признаков жизни – никаких зеленых усадеб и хипстерских кафе. Уже спросив Гугл еще раз, мы выяснили, что на самом деле на западе Украины есть как минимум три Гуты – и тот тихий рай на более чем 1,2 тысячи жителей расположен на Ивано-Франковщине. При этом дрогобычская Гута имела лишь 27 жителей по состоянию на 2015 год. Сейчас это наименее людный и наиболее высокогорный населенный пункт региона.

Всего на прогулку из Сходницы в Гуту и обратно у туристов уходит в среднем 2,5 часа, это если не спешить и останавливаться полюбоваться пейзажами и сделать фото.

При этом он довольно простой, поэтому такой мини-поход будет под силу даже детям. Впрочем, о теплой одежде и удобной обуви забывать не стоит. Также на пути вам не встретится никаких кафе, но чай-кофе-перекусить можно внизу на заправке или в ресторанах ближе к туристической части Сходницы.

Хотя Сходница является полноценным самостоятельным туристическим направлением, также поселок очень популярен среди туристов, отдыхающих в соседнем городе Трускавец как место для однодневной экскурсии – доехать туда можно по прямой дороге на авто за полчаса или за час на маршрутке от железнодорожного вокзала Трускавца. Ну или можно пройти и пешком через Оривский хребет, но это уже для опытных пешеходов – идти около 30 километров через холмы и леса.

Как сообщал УНИАН, также из Трускавца легко добраться до горнолыжного комплекса "Буковица" – около 20 минут на машине через Борислав или час пешком через лес.

В этом сезоне здесь можно покататься по заснеженному склону на лыжах и сноубордах – когда же недостаточно настоящего снега, насыпают искусственный снег из пушек.

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