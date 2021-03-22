В докоронавирусные времена полюбоваться сакурами в Японию весной съезжались туристы со всего мира.

В Японии с завершением жестких карантинных ограничений возобновились автобусные туры к цветущим деревьям сакуры.

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Как говорится в сюжете ТСН, двухэтажные экскурсионные автобусы с сегодняшнего дня ездят по улицам Токио. Транспортные средства тщательно дезинфицируют перед каждым рейсом, а туристы и гиды должны обязательно носить маски.

Пока будут делать по 10 рейсов в день, хотя до пандемии количество поездок достигало сотни. Организаторы говорят, что на большое количество посетителей не рассчитывают, ведь ограничения сняли только в это воскресенье.

Власти Японии отменили карантин в четырех префектурах, потому что количество больных коронавирусом там уменьшилось. Впрочем, некоторые ограничения остались. В частности, заведения питания будут работать только до 21:00 до конца марта, чтобы снизить риск инфицирования.

Отметим, цветущие сакуры давно уже стали настоящим символом Японии. В докоронавирусные времена полюбоваться ими весной в страну съезжались туристы со всего мира. К примеру, вот так в Японии было три года назад.

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Автор: Марина Григоренко