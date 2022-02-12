Не так давно озеро Дойран было на грани высыхания, но его удалось восстановить.

Далматские пеликаны, являющиеся самым крупным представителем этого семейства птиц, традиционно зимой облюбовали живописное озеро Дойран в Северной Македонии.

Свежие фото этой невероятной локации опубликовал фотосервис Reuters.

Озеро Дойран: интересные факты

Дойранское озеро, или же озеро Дойран, расположено на границе Северной Македонии и Греции. Это третье по величине озеро в Северной Македонии.

На озере со стороны Северной Македонии расположены села Стар-Дойран, Нов-Дойран, Сретеново и Николикь, а с греческой стороны – село Дойрани.

Когда-то озеро было на грани полного высыхания. Из-за чрезмерного использования воды озер в сельскохозяйственных целях вода в Дойране почти иссякла, но катастрофы удалось избежать после того, как обе страны приняли меры по пополнению и поддержанию уровня воды. Частые и обильные осадки в последующие годы помогли восстановить уровень воды в озере.

Македонская (западная) часть озера была объявлена международной организацией BirdLife International Важной зоной обитания птиц (IBA), поскольку она поддерживает популяции железистых уток, далматинских пеликанов и карликовых бакланов. Сейчас озеро является природным заповедником, который привлекает различные виды птиц в зимний период из-за относительно теплого климата и большого количества рыбы – всего здесь обитает 16 видов рыб.

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