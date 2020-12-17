Совсем скоро во Львове зажгут главную новогоднюю елку города.

Во Львове официально начала работать Рождественская ярмарка, а главную елку города зажгут совсем скоро.

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Отметим, в этом году власти Львова все же решили учесть карантинные ограничения и не устраивать громких празднований.

Как заверил городской голова Андрей Садовый, Рождественская ярмарка будет реформирована таким образом, чтобы избежать больших скоплений людей. Будет много локаций, где будет стоять по 2-3 небольших домика. Будет елка и вынос Дидуха.

"Все будет, но с минимальным количеством людей. Просто пройтись и прогуляться - окей. Но собирать людей в большом количестве мы не будем, потому что безопасность на первом месте", - отметил Садовый.

Как говорится в сюжете ТСН, во Львове уже завершают наряжать главную городскую елку. На верхушку дерева нацепили рождественскую звезду, а на ветках растянули более километра световых гирлянд. Как и в прошлом году, кроме иллюминации новогоднюю красавицу больше ничем не будут украшать, потому что уверены, что живое дерево не нуждается в лишних украшениях.

16-метровую елку срубили в понедельник, а торжественно зажгут в пятницу, накануне дня Святого Николая. Массового действа не будут устраивать из-за карантинных ограничений. Зато организуют онлайн трансляцию торжественного открытия.

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Автор: Марина Григоренко