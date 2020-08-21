В Лондоне впервые с начала карантина посетителей пустили в Музей Гарри Поттера (фоторепортаж, видео)
В Лондоне (Великобритания) 20 августа 2020 года после нескольких месяцев карантина для посетителей вновь открыли популярный Музей Гарри Поттера.
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Музей находится на территории лондонской студии Warner Bros., где когда-то снимали легендарную серию фильмов о школе магов и приключениях ее воспитанников.
Таким образом, все желающие могут прогуляться среди знакомых декораций, сфотографироваться на фоне знаковых локаций и персонажей фильма, а также поучаствовать в интерактивных сценах. Например, ухватить метлу или успеть на знаменитый поезд до Хогвардса.
Как говорится в сюжете ТСН, до начала пандемии музей за день могли посетить до 6 тысяч человек. Теперь это количество пришлось сократить - до 1,5 тысяч. Чтобы попасть внутрь, посетителям нужно заранее купить билет онлайн и соблюдать все санитарные правила - держать дистанцию, быть в маске и пользоваться дезинфектором.
Как работают музеи после карантина
- В ЮНЕСКО констатируют, что почти каждый восьмой музей в мире может не справиться с восстановлением деятельности даже после завершения пандемии COVID-19 и полного снятия карантина.
- В Киеве музеям разрешили открыться для посетителей еще с 12 мая.
- В Нидерландах музее смогли заработать только с 1 июня - по новым правилам.
- А вот один из самых популярных музеев мира - Лувр в Париже - открыл свои двери для посетителей только 6 июля.
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