В Лондоне впервые с начала карантина посетителей пустили в Музей Гарри Поттера (фоторепортаж, видео)

Музей находится на территории киностудии, где снимали легендарную серию фильмов о юных вошлебниках.

В Лондоне (Великобритания) 20 августа 2020 года после нескольких месяцев карантина для посетителей вновь открыли популярный Музей Гарри Поттера.

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Музей находится на территории лондонской студии Warner Bros., где когда-то снимали легендарную серию фильмов о школе магов и приключениях ее воспитанников.

Таким образом, все желающие могут прогуляться среди знакомых декораций, сфотографироваться на фоне знаковых локаций и персонажей фильма, а также поучаствовать в интерактивных сценах. Например, ухватить метлу или успеть на знаменитый поезд до Хогвардса.

Как говорится в сюжете ТСН, до начала пандемии музей за день могли посетить до 6 тысяч человек. Теперь это количество пришлось сократить - до 1,5 тысяч. Чтобы попасть внутрь, посетителям нужно заранее купить билет онлайн и соблюдать все санитарные правила - держать дистанцию, быть в маске и пользоваться дезинфектором.

Как работают музеи после карантина

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Автор: Марина Григоренко