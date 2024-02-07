За победным снимком фотограф Нима Сарихани охотился несколько дней.

Чарующий снимок британского фотографа-аматора Нимы Сарихани под названием "Ледяное ложе" (Ice Bed) получил приз зрительских симпатий в рамках ежегодного конкурса Wildlife Photographer of the Year. Основные победители конкурса стали известны еще осенью прошлого года.

Чтобы сделать этот снимок, экспедиционное судно Нимы три дня пробиралось сквозь густой туман в поисках белых медведей. Так и не встретив их, судно изменило курс, направившись туда, где еще был морской лед. Здесь Нима встретил сразу двух самцов полярного медведя – молодого и старшего. Незадолго до полуночи младший самец забрался на небольшой айсберг и, используя свои сильные лапы, вырезал себе что-то наподобие кровати, прежде чем погрузиться в сон, сообщается на официальном сайте конкурса.

Также организаторы конкурса выделили еще четыре снимка "за художественную композицию, технические инновации и правдивую интерпретацию мира природы".

Видео дня

В целом в финал конкурса попали вот такие 25 прекрасных фото.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году фанаты дикой природы признали лучшим снимок "Мир снежного барса" (World of the Snow Leopard) фотографа Саши Фонсеки.

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