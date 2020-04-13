Статую Христа Спасителя в Рио "одели" в халат врача и подсветили "надеждой" (фоторепортаж)

На Пасху по западному обряду возле статуи Христа в Рио провели торжественную службу без посетителей.

В воскресенье вечером, 12 апреля, когда католический мир отмечал Пасху, знаменитую статую Христа Искупителя в Рио подсветили флагами различных стран, пострадавших от коронавируса, с надписью "надежда" на их языках - английском, итальянском, испанском, немецком, корейском, китайском и многих других.

Кроме того, на статую спроектировали лица врачей, которые сейчас спасают жизни людей по вссьому миру, рискуя собственным здоровьем, и "одели" халат врача со словами благодарности.

Также в этот вечер архиепископ Рио-де-Жанейро, кардинал Орани Жуан Темпеста провел возле статуи Христа торжественную пасхальную службу, конечно, без посетителей.

Как сообщал УНИАН.Туризм, это уже не первый раз, когда статую Христа Спасителя в Рио подсвечивают в знак единства в борьбе с коронавирусом.

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