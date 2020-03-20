В Бразилии зажгли статую Христа Спасителя флагами стран, в которых есть коронавирус (фото, видео)

Кроме того, на статую также проектируется надпись #praytogether на разных языках.

В столице Бразилии Рио-де-Жанейро статую Христа в знак солидарности со странами, которые страдают от коронавируса, украсили флагами. Кроме того, на монументе появились слова поддержки и надежды.

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Коронавирус состоянию на 20 марта зафиксировали в 161 стране мира. В Рио-де-Жанейро решили один из самых узнаваемых символов Бразилии засветить флагами государств, которые страдают от Covid-2019, пишет 24 канал со ссылкой на CNN.

Кроме того, на статую также проектируется надпись #praytogether на разных языках. Спустя архиепископ Рио-де-Жанейро провел мессу: церковь призвала людей молиться за больных во всем мире.

Отметим, в самой Бразилии на 20 марта подтвердили 621 случай инфицирования коронавирусом, шесть человек умерли. Коронавирус подозревали и у президента Бразилии Жаира Болсонару, однако его тест был отрицательным. Covid-2019 обнаружили в его помощника.

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