Лондон, Берлин, Мадрид: как сегодня выглядят самые популярные города Европы (фоторепортаж)

Коронавирус заставил многих туристов отказаться от поездок, да и местные жители стараются как можно меньше выходить в люди.

Некогда переполненные улицы европейских городов из-за коронавируса теперь пустуют. Туристы массово отказываются от поездок, а местные жители стараются как можно меньше выбираться в места большого скопления народа.

К примеру, такова сегодня ситуация в крупнейших городах Великобритании - Лондоне и Манчестере.

Опустела и немецкая столица Берлин. Это самые центральные районы Берлина, куда обычно сбегаются основные толпы туристов.

Испанская столица Мадрид 13 марта. Здесь на улицах чуть больше людей, и это при том, что Испания идет на втором месте по Европе после Италии по количеству больных коронавирусом.

Столица Австрии Вена сегодня. На улицах одного из самых популярных городов Европы также довольно просторно, хотя одинокие туристы ввсе же попадаются, да и кафе работают.

Обычно в античной части Афин собирается огромное количество туристов, сейчас же греческая столица немноголюдна.

В Италии, где коронавирус достиг угрожающих масштабов, вообще объявлен карантин и на улицах практически нет людей.

Как сообщал УНИАН.Туризм, МИД Украины настойчиво рекомендует украинцам не выезжать за границу из-за коронавируса.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.