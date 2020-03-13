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Лондон, Берлин, Мадрид: как сегодня выглядят самые популярные города Европы (фоторепортаж)

17:23, 13 марта 2020
Фотоотчеты
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Улицы крупнейших европейских городов опустели из-за коронавируса / REUTERS

Некогда переполненные улицы европейских городов из-за коронавируса теперь пустуют. Туристы массово отказываются от поездок, а местные жители стараются как можно меньше выбираться в места большого скопления народа.

К примеру, такова сегодня ситуация в крупнейших городах Великобритании - Лондоне и Манчестере. 

Опустела и немецкая столица Берлин. Это самые центральные районы Берлина, куда обычно сбегаются основные толпы туристов.

Берлин / Фото REUTERS
Берлин / Фото REUTERS

Испанская столица Мадрид 13 марта. Здесь на улицах чуть больше людей, и это при том, что Испания идет на втором месте по Европе после Италии по количеству больных коронавирусом.

Мадрид / Фото REUTERS
Мадрид / Фото REUTERS

Столица Австрии Вена сегодня. На улицах одного из самых популярных городов Европы также довольно просторно, хотя одинокие туристы ввсе же попадаются, да и кафе работают.

Вена / Фото REUTERS
Вена / Фото REUTERS

Обычно в античной части Афин собирается огромное количество туристов, сейчас же греческая столица немноголюдна.

Афины / Фото REUTERS

В Италии, где коронавирус достиг угрожающих масштабов, вообще объявлен карантин и на улицах практически нет людей.

Рим / Фото REUTERS
Рим / Фото REUTERS

Как сообщал УНИАН.Туризм, МИД Украины настойчиво рекомендует украинцам не выезжать за границу из-за коронавируса.

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